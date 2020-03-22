65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırılmasının ardında yurtta bu vatandaşlara yönelik denetimler de artırıldı.
Ankara
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.
İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinin ardından Ankara Emniyeti, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaya ekipler oluşturdu.
Yaya ekipler, sokak ve parklarda yaşlı vatandaş bulunup bulunmadığını kontrol ederken bazı ilçelerde yaşlı vatandaşların sokakta olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi.
Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderiliyor.
Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor.
Emniyet güçleri bazı yaşlıların taleplerini ilgili ilçe belediyesi ekiplerine yönlendiriyor.
Antalya'da da sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri, bazı mahalle ve sokaklara çıkan 65 yaş üstü vatandaşları bilgilendirdi. Banklarda oturan bazı vatandaşları evlerine götürdü.
Acil çağrı numaralarını arayarak, yardım isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını gideren ekipler, Atatürk Devlet Hastanesi'nden çıkan ve halk otobüsünün kendisini almadığını ifade eden kadının evine ulaşmasını sağladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.