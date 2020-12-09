Euro
9.48
Dolar
7.83
BIST 100
1,352.90
Altın
1,855.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

İlk kez İngiltere'de kullanılan Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı için önemli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Hasan Esen   | 09.12.2020
Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Londra

İngiltere'de ilaç düzenleme kurumu, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Başkanı June Raine, yaptığı açıklamada, "Geçen akşam, alerjik reaksiyonlarla ilgili iki vaka raporunu inceledik. Kapsamlı klinik denemelerde bunun görülmediğini biliyoruz." dedi.

Raine, ilk aşı yapılanların daha savunmasızlardan oluştuğuna dikkati çekerek bu konudaki tavsiyeyi acilen ilgili taraflara ileteceklerini bildirdi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (NHS) Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise alerjik reaksiyon geçmişi bulunan her iki kişinin de iyileşmekte olduğunu belirtti.

Powis, alerjik vakaların ardından MHRA'nın önemli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere bu aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, dünyada ilk kez dün İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı
Ahlatcı Holding yerli aşının gelirini devlete bağışlayacak
İran'da son 24 saatte 295 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kovid-19 tedavisi görenlerin sağlık giderleri SGK tarafından karşılanıyor
Kovid-19'a yakalanan çocukların D vitamini eksik

Benzer haberler

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Ahlatcı Holding yerli aşının gelirini devlete bağışlayacak

İran'da son 24 saatte 295 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Netanyahu: İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım

Netanyahu: İsrail halkına örnek olmak için ilk aşıyı ben yaptıracağım
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kovid-19 tedavisi görenlerin sağlık giderleri SGK tarafından karşılanıyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kovid-19 tedavisi görenlerin sağlık giderleri SGK tarafından karşılanıyor

Rusya'da Kovid-19 salgını silah satışlarını artırdı

Rusya'da Kovid-19 salgını silah satışlarını artırdı