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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 761 bin 447 oldu

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 761 bin 447 doza ulaştı.

Aybüke İnal Kamacı   | 29.05.2021
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 761 bin 447 oldu

Ankara

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 473 bin 6, ikinci doz aşı 12 milyon 288 bin 441 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 761 bin 447'ye yükseldi.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 761 bin 59, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 951 bin 816, toplam 4 milyon 712 bin 875; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 350 bin 850, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 36 bin 524, toplam 2 milyon 387 bin 374; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 106 bin 452, ikinci doz aşı sayısı 855 bin 159, toplam 1 milyon 961 bin 611 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam, 88 bin 175 Kovid-19 aşısı yapıldı.

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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 761 bin 447 oldu
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