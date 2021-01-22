Euro
9.03
Dolar
7.41
BIST 100
1,542.45
Altın
1,857.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'n 40 milyon doza yakın Kovid-19 aşısı tedarik edeceklerini duyurdu.

Dilara Zengin   | 22.01.2021
Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 40 milyon doza yakın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edeceklerini duyurdu.

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek amacıyla COVAX ile ön satış anlaşması imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği, ihtiyaç sahibi 92 ülkenin aşılara eşit erişimini hedefleyen COVAX'a 40 milyon doza yakın Kovid-19 aşısı tedarik edileceği kaydedildi.

İlk teslimatın bu yılın ilk çeyreğinde yapılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, COVAX'a kar amacı gütmeyen bir fiyata aşı sağlanacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 472 kişi hayatını kaybetti
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarındaki artışlar alarm veriyor
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19'un İngiltere'de görülen türü daha ölümcül olabilir

Benzer haberler

Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki

Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki

İtalya, aşı tedarikini azaltacağını açıklayan Pfizer'a karşı yasal yollara başvurmayı değerlendiriyor

BioNTech ve Pfizer'in AB ile yaptığı aşı satış sözleşmesi açıklanacak

Pfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini geçici süre azaltacak

Pfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini geçici süre azaltacak
Belçika'da 20 günde yaklaşık 50 bin kişi aşılandı

Belçika'da 20 günde yaklaşık 50 bin kişi aşılandı
BioNTech, Almanya’nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı

BioNTech, Almanya’nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı