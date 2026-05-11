Fransa'da hükümet artan akaryakıt fiyatlarına karşı yardımları genişletecek

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, BFMTV'de katıldığı programda, Orta Doğu'daki savaşın akaryakıt fiyatlarında yol açtığı artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Artan fiyatlara karşı yeni mali desteğin devreye sokulacağını işaret eden Bregeon, "gelecek haftalarda daha çok Fransız'ın yardımlardan yararlanacağını" belirtti.

Bregeon, yeni yardımların hangi sektör ve meslek gruplarını ilgilendirdiğine ilişkin detay vermedi.

Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Hürmüz Boğazı yakınlarına konuşlanacak

Bregeon, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başında Akdeniz'e gönderilen ve 7 Mayıs'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Kızıldeniz'e yönlendirilen Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün "bölgeye yaklaştığını" belirtti.

Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için Macron'un duyurduğu barışçıl ve savunma amaçlı misyon için Charles de Gaulle'ün Hürmüz Boğazı yakınlarına konuşlandırılacağını kaydetti.

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransa'da hükümet, akaryakıt krizinin başından bu yana 70 milyon avrosu nisan ayında belli sektörler için geçerli olmak üzere 130 milyon avro yardım açıklamıştı.

Yardımların çoğu taşımacılık, balıkçılık ve tarım sektörü için yapılmıştı.