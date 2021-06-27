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Sağlık, Koronavirüs

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı kamu spotunu paylaştı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 27.06.2021
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan, oyuncu Tatlıtuğ'un vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakarlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım." dedi.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Ünlü sanatçı ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Candan Erçetin Dr. Mehmet Öz, Okan Bayülgen ve Cedi Osman yer almıştı.

Çekimleri süren, birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.

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