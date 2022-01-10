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Sağlık, Koronavirüs

Omicron varyantı yeniden enfekte olma riskini arttırdı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yorulmaz, hızla yayılan Omicron varyantına karşı kurallara uyulmazsa vakaların çok daha büyük rakamlara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Gökhan Balcı   | 10.01.2022
Omicron varyantı yeniden enfekte olma riskini arttırdı

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, AA muhabirine, Güney Afrika kökenli Omicron varyantının çok hızlı bulaşma gösterdiğini, Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarının hızla arttığını söyledi.

Yeni varyantın, virüsün davranışını ciddi biçimde değiştirdiğini ifade eden Yorulmaz, "Virüsün öldürücülüğü, ağır hastalık yapıcı özelliği azaldı ama bulaşıcılığı arttı. Artan vaka sayısıyla ağır vaka sayısı da artabilir. Varyantın bir başka özelliği virüse bağlı değişim, yeniden enfekte olma riskini artırdı. Daha önce hastalık geçirdikten sonra bir bağışıklık sağlanıyordu ama bununla birlikte daha önce hastalanmış olanların da yeniden hastalandığını görüyoruz. Bu, ek bir sıkıntı yarattı." diye konuştu.

Prof. Dr. Yorulmaz, Omicron varyantında aşıların bağışıklık oranlarının önceki varyantlara göre daha düşük olduğunu belirtti.

Tarihteki salgınlar için var olan yanlış inanışların, Kovid-19 için de sürdüğüne dikkati çeken Yorulmaz, şunları dile getirdi:

"Birtakım insanlar böyle bir pandeminin olmadığını, pandemiyi birilerinin varmış gibi göstermeye çalıştığını söylüyor. Bir grup 'Pandemi yoksa aşıya ne gerek var? Bu aşı da ticari kaygılarla ortaya çıkartılmış bir araçtır.' deyip aşı karşıtı davranışlar içerisine girebiliyorlar. Omicronun böylesine yaygınlaşmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Keza 'Pandemi yok, aşı gereksiz.' diyen insanların kişisel koruyucularla ilgili tavırları da çok umursamaz oluyor.

Bunların hepsi salgını daha da yaygınlaştıran, yaygınlaşmaya paralel biçimde ağır hastalık ve ölümleri de ortaya çıkaran faktörler haline geldi."

"Bulaşmanın önlenmemesi karşımıza yeni düşmanlar çıkartacak"

Trakya'ya yurt dışından alışveriş için gelenlerin zorunlu olmayan yerlerde maske takmadıklarını, bunun da vaka artışına neden olduğunu ifade eden Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Eğer kurallara uyulmaz ise vaka sayılarının çok daha büyük rakamlara ulaşacağını, bununla birlikte yoğun bakım ve ölüm riskinin de olacağını söylüyoruz. Bir başka önemli sıkıntı kurallara uyulmaması durumunda bulaşma ne kadar çoksa yeni varyant gelişimiyle ilgili risk de yükseliyor demektir. Bulaşmanın önlenmemesi karşımıza yeni düşmanlar çıkartacak, bu yeni düşmanlar belki de aşıya hiç cevap vermeyen varyantlar olabilecek. Eğer kurallara uyulmaz ise vaka sayıları ciddi boyutlara ulaşırsa kısıtlamaların yeniden gelmesi söz konusu. Dolayısıyla bir risk altındayız, kurallara uymak son derece akılcı bir davranış olacak."

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