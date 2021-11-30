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Sağlık, Koronavirüs

Norveç, Kovid-19 izolasyon kurallarını sıkılaştırma kararı aldı

Norveç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlarının aşı durumuna bakılmaksızın 5 gün izole olmalarına karar verdi.

İdris Sülün   | 30.11.2021
Norveç, Kovid-19 izolasyon kurallarını sıkılaştırma kararı aldı

İstanbul

BNN Bloomberg'in haberine göre, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni tedbirler kapsamında Kovid-19'a yakalanan aşı olmuş vatandaşlarının izolasyon süresinin 2 günden 5 güne çıkarıldığını açıkladı.

Ayrıca aynı evi paylaşan tüm yetişkinlerin söz konusu hastanın testi negatif çıkana kadar evde kalması ve dışarı çıkmadan 24 saat önce yüksek ateş semptomu göstermemesi gerekiyor.

Öte yandan Norveç'te vatandaşlara, toplu taşıma ve mağazalarda tekrar maske kullanımına dönmeleri tavsiye edilmeye başlandı.

Komşu ülkeler İsveç ve Danimarka'da Omicron varyantının görülmesinin ardından Norveç, Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırarak ülkenin kapanmaya gitmesini önlemeye çalışıyor.

Başbakan Jonas Gahr Store, bu yıl sonuna kadar 65 yaş ve üstü vatandaşların tamamına üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını aktardı.

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