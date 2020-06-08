Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 350'yi geçti
Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi aştı.
Abuja
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi aştı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 354'e yükseldiği duyuruldu.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 260 artarak 12 bin 486'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 959 olduğu ifade edildi.
Afrika kıtasında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1237, Güney Afrika'da 998, Cezayir'de 707, Sudan'da 359, Fas'ta 208 ve Kamerun'da 206'ya yükseldi.
Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.