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Koronavirüs

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 350'yi geçti

Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi aştı.

Adam Abu-bashal   | 08.06.2020
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 350'yi geçti

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350'yi aştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 354'e yükseldiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 260 artarak 12 bin 486'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 959 olduğu ifade edildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1237, Güney Afrika'da 998, Cezayir'de 707, Sudan'da 359, Fas'ta 208 ve Kamerun'da 206'ya yükseldi.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

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