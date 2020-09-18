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Sağlık Bakanı Koca, İzmir’de basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da son 24 saatte 1907 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1907 yeni vaka kaydedildi. Böylece, ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı 294 bin 932'ye ulaştı.

Barış Seçkin   | 18.09.2020
İtalya'da son 24 saatte 1907 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1907 yeni vaka kaydedildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1907 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, ağustos ayı ortasından beri yeniden yükseliş eğilimi gösteren günlük yeni vaka sayısında bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu. Böylece, ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı 294 bin 932'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da 42 bin 457'ye yükseldi. Buna karşılık yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise son haftalardaki artışa karşılık bugün düşüş gösterdi ve 208'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 10 artarak, 35 bin 668'e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 216 bin 807'ye yükseldi.

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