Euro
8.99
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,954.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca, İzmir’de basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Libya

Libya'da darbeci Hafter, petrole uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 8 aydır kapalı tuttuğu petrol tesislerini yeniden açtığını duyurdu.

Ali Semerci,Mücahit Aydemir   | 18.09.2020
Libya'da darbeci Hafter, petrole uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu

Trablus

Libya'da, darbeci Halife Hafter, televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında, "(Petrol) Gelirlerinin adil dağıtımını garanti edecek gerekli tüm şartlar ve önlemler uygulanarak, petrol üretim ve ihracatı başlatılmıştır." ifadelerini kullandı. 

Petrol blokajının, "gelirlerin terörizmin desteklenmesinde kullanılmayacağının garanti edilmesi şartıyla" kaldırıldığını ileri süren darbeci Hafter, bu kararı "Libya halkının yaşam şartlarındaki kötüleşmeden dolayı aldığını" söyledi.

"Petrol gelirlerinin dağıtılması anlaşmasıyla bir bağlantımız yok"

Öte yandan Libya Merkez Bankası, ülkenin petrol gelirlerinin dağıtılmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmayla hiçbir bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz saatlerde bankanın ve müdürünün adını petrol gelirlerinin dağıtımıyla ilgili anlaşmalara dahil eden beyan ve açıklamaları takip ettik. Libya Merkez Bankası olarak kurumun ve müdürünün isminin bu konuya karıştırılmasını reddediyoruz." denildi.

Açıklamada, "Banka, yasal kurallara uygun olarak sorumlu bir şekilde çalışan, kendisini siyasi ihtilaflardan uzak tutan, şeffaf, tarafsız ve egemen bir kurumdur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Petrol üretimi ve ihracatının derhal başlaması talebinin yenilendiği açıklamada, petrol tesislerinin kapalı tutulmasından doğacak olumsuzluklar konusunda uyarıda bulunuldu.

Hafter'in petrol blokajı

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da, hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Hafter milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanarak, hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ocak ayı ortasında kapattı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Hafter'in petrol üretim ve ihracatını illegal yollarla engellemesi nedeniyle, ülke ekonomisinin 8 aylık maddi kaybı 10 milyar doları buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Türkiye bu süreçte güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla başarılı bir sınav veriyor
İtalya'da son 24 saatte 1907 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Fransa’da Kovid-19 yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 202 bini geçti

Benzer haberler

Libya'da darbeci Hafter, petrole uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu

Libya'da darbeci Hafter, petrole uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu

İsrail gazetesi: Tel Aviv, Suudi Arabistan ile İsrail arasında petrol boru hattı inşasını önerecek

OPEC: Petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek

Venezuela'da yakalanan Amerikalı casus petrol rafinerisine sabotaj planlamakla suçlandı

Venezuela'da yakalanan Amerikalı casus petrol rafinerisine sabotaj planlamakla suçlandı
Libya'da protestolar Hafter'i petrol blokajını kaldırmaya zorluyor

Libya'da protestolar Hafter'i petrol blokajını kaldırmaya zorluyor

Libya hükümeti, Hafter ile Paris'te görüşme olacağı iddialarını yalanladı

Libya hükümeti, Hafter ile Paris'te görüşme olacağı iddialarını yalanladı