Euro
7.03
Dolar
6.56
BIST 100
84,246.17
Altın
1,552.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

New Jersey Paterson'daki Türk camisinde Kovid-19 endişesi

ABD'de Türklerin en fazla yaşadığı bölge olan New Jersey Paterson'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişinin, geçen haftalarda bir cenaze törenine katıldığının ortaya çıkması bölgede endişeye neden oldu.

Islam Doğru   | 23.03.2020
New Jersey Paterson'daki Türk camisinde Kovid-19 endişesi

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Paterson Belediyesi Sağlık Hizmetleri bölümünden "acil" koduyla yapılan uyarıda, Diyanet'e bağlı Paterson Ulu Cami'de 12 Mart'ta düzenlenen cenaze törenine katılan bir kişide Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.

Uyarıda, kimliği açıklanmayan kişiyle aynı törene katılanların acilen yerel sağlık departmanıyla temas kurmaları istendi.

AA muhabirinin ulaştığı cami cemaatinden Murat Bayçora, cenazeye katılanların uyarıdan sonra tedirgin olduğunu söyledi.

Bayçora, hasta hakları kapsamında söz konusu kişinin kimliğinin açıklanmadığını kaydederek, "Eğer o kişi hakkında bilgi verseler, kim tanıyor, kim kendisi ile cenazede temas etti, daha net anlaşılırdı." dedi.

Cenazeye yaklaşık 200 kişinin katıldığının tahmin edildiğini belirten Bayçora, "Bu hastalık utanılacak bir şey değil. Eğer hasta kendi ismini gizlemeyi tercih etmek yerine açıklasa, herkes kendini ona göre yoklar, toplum sağlığı için daha yerinde olurdu." ifadelerini kullandı.

Bayçora, cenazeye kendi çevresinden de katılanlar olduğunu, herkesin endişeyle beklediğini kaydetti.

Kovid-19 salgını verilerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin en son rakamlarına göre, New Jersey 2 bin 844 vaka ile New York'tan sonra ABD'de en fazla vaka görülen ikinci, 90 ölü ile de New York ve Washington'dan sonra en çok ölüm kaydedilen üçüncü eyalet konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
İletişim Başkanı Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı
GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu

Benzer haberler

Bir küresel siyaset krizi olarak Kovid-19 salgını

Bir küresel siyaset krizi olarak Kovid-19 salgını

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu

GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu
İngiltere'de sokağa çıkışlar sınırlandırıldı, ticari işletmeler kapatıldı

İngiltere'de sokağa çıkışlar sınırlandırıldı, ticari işletmeler kapatıldı
Katar, Fas ve Ürdün'de koronavirüs vakaları arttı

Katar, Fas ve Ürdün'de koronavirüs vakaları arttı