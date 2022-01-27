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Sağlık, Koronavirüs

Moderna yetişkinlerde Omicron'a karşı takviye dozu denemeye başladı

ABD ilaç firması Moderna, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye dozunu yetişkinlerde denemeye başladı.

Emel Öz   | 27.01.2022
Moderna yetişkinlerde Omicron'a karşı takviye dozu denemeye başladı

Ankara

Moderna'dan yapılan açıklamada, Omicron'a karşı geliştirilen takviye dozun dün ilk kez bir katılımcıya yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Omicron için özel üretilen takviye dozun, Moderna'nın iki dozunu yaptıran ya da iki dozun üstüne üçüncü takviye dozu olan 600 kişilik bir grup üstünde deneneceği belirtildi.

New England tıp dergisinde yayımlanan bir çalışma, Omicron varyantını hedef alan antikorların aşının üçüncü takviye dozundan altı ay sonra azaldığını ancak hala tespit edilebilir seviyede kaldığına işaret etti.



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