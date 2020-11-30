Euro
9.36
Dolar
7.80
BIST 100
1,296.19
Altın
1,775.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Moderna: Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuracağız

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, test sonuçlarında yüksek etkinliği kanıtlanan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını açıkladı.

Emel Gözellik   | 30.11.2020
Moderna: Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuracağız

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, test sonuçlarında yüksek etkinliği kanıtlanan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri aşının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuru yapacaklarını açıkladı.

Moderna'dan yapılan açıklamada aşının, 196 Kovid-19 vakasının katıldığı son test sonuçlarına göre virüse karşı en az yüzde 94 etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Aşının çok hafif, geçici ve nezle benzeri yan etkileri olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuracağı ve Avrupa Birliği'nden koşullu onay almak için gerekli prosedürleri yerine getireceği belirtildi.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşının koronavirüse karşı yüzde 94,1 oranında koruduğunun saptandığını ifade ederek, “Aşımızın salgının gidişatını değiştirebileceğine inanıyoruz. Ağır hastalanmayı, hastaneye kaldırılma ve ölüm oranını azaltmasını umuyoruz.” dedi.

Şirketin sağlık ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, test sonuçlarını ilk öğrendiğinde ağladığını ifade ederek, testler sırasında bile aşı sayesinde çok sayıda hayat kurtardıklarını belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da yoğun bakımdaki yatak sıkıntısı artıyor
İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Moderna: Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuracağız
Moody's: Avrupa'da yenilenen kısıtlamalar ekonomide toparlanma ivmesini yavaşlatacak
Almanya Kovid-19 nedeniyle Ulusal Sağlık İhtiyat Programı'nı hayata geçirecek

Benzer haberler

İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Moderna: Kovid-19 aşısının ABD ve Avrupa’da acil kullanımı için başvuracağız

Moody's: Avrupa'da yenilenen kısıtlamalar ekonomide toparlanma ivmesini yavaşlatacak

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Schengen işlemeyince Avrupa durma noktasına geldi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Schengen işlemeyince Avrupa durma noktasına geldi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı
Kovid-19'lu obez kişilerin ölüm riski yüksek

Kovid-19'lu obez kişilerin ölüm riski yüksek