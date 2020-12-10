MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısı yaptıracak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca’nın açıklaması doğrultusunda, Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.
Ankara
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracak.
Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.
MHP lideri Bahçeli, aşıyı ilk yaptıranlar arasında yer almış olacak. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.