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Politika

Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın tarihi ziyaretini tartışmaya açmak Türkiye’ye haksızlıktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili "Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye’ye haksızlıktır." dedi.

Esin Işık   | 13.11.2019
Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın tarihi ziyaretini tartışmaya açmak Türkiye’ye haksızlıktır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın ABD ziyareti

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili de "Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye’ye haksızlıktır." dedi.

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