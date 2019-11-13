Devlet Bahçeli: Erdoğan'ın tarihi ziyaretini tartışmaya açmak Türkiye’ye haksızlıktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili "Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye’ye haksızlıktır." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın ABD ziyareti
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili de "Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye’ye haksızlıktır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.