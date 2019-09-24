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Politika

Bahçeli parti yöneticileri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla 30 Eylül'de bir araya gelecek.

Buket Güven   | 24.09.2019
Bahçeli parti yöneticileri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu üyeleri (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarıyla 30 Eylül'de bir araya gelecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, MHP Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla 30 Eylül 2019 Pazartesi günü Ankara'da geniş çaplı bir toplantının yapılacağını belirtti.

Yalçın, toplantının 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde "hazırlık toplantısı" niteliğini taşıdığını kaydetti.

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