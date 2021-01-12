Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere en az 2 ay daha devam edilmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü.
Berlin
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Bild gazetesinin haberine göre, Başbakan Merkel, iç işleriyle ilgili çalışma grubunda Kovid-19 salgınıyla mücadele için 8-10 hafta daha sert önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Merkel'in ayrıca ilk olarak İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü ülkeden uzak tutmayı başaramamaları durumunda Paskalya Bayramı'na kadar vaka sayılarının 10 kat artacağı konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.