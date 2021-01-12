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Koronavirüs

Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere en az 2 ay daha devam edilmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü.

Cüneyt Karadağ   | 12.01.2021
Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bild gazetesinin haberine göre, Başbakan Merkel, iç işleriyle ilgili çalışma grubunda Kovid-19 salgınıyla mücadele için 8-10 hafta daha sert önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Merkel'in ayrıca ilk olarak İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü ülkeden uzak tutmayı başaramamaları durumunda Paskalya Bayramı'na kadar vaka sayılarının 10 kat artacağı konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

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