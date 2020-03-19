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Türkiye, Koronavirüs

Lokantalarda koronavirüs tedbirleri artırıldı

İstanbul'da faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda yeni tip koronavirüse karşı önlemler artırıldı. Garsonlar, maske ve eldiven kullanarak müşterilere yemek servisi yapmaya başladı.

Lale Bildirici,Metin Tokgöz   | 19.03.2020
Lokantalarda koronavirüs tedbirleri artırıldı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul'un ünlü cadde ve sokaklarındaki restoran ve lokantalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemler hat safhaya çıkarıldı.

Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy ve Üsküdar'da faaliyet gösteren ünlü restoran ve lokantalarda koronavirüse karşı önlem alınıyor. Restoran ve lokantalar sürekli dezenfekte edilirken, bulaşıklar yüksek derecede suda bulaşık makinesinde yıkanıyor. Kentte faaliyet gösteren restoran çalışanları da koronavirüs önlemlerini artırdı. Aşçılar yemek yaparken, garsonlar müşterilere hizmet ederken eldiven ve maske kullanıyor.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nca restoranlara yönelik yeni tedbir kararları ardından bazı lokantalarda masalar arası mesafelerin korunması için çalışma başlatıldı. Alınan karara göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak.

AA muhabirine konuşan Kadıköy Saray Muhallebicileri Personel Şefi Mehmet İbiş, sektörde 35 yıldır çalıştığını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önce hijyen önlemleri aldıklarını ifade eden İbiş, lokantalarında paspas hijyenine, el ve masa dezenfektelerine dikkat edildiğini belirtti.

İbiş, "Garsonlarımızda eldiven takma zorunluğu var. Müşterilere servisleri eldivenle yapan garsonlarımız, dışarı çıktıkları zaman maske takıyorlar. Aşçılarımız ise mutlaka maske ve eldiven kullanarak yemeklerini yapıyorlar. Bulaşıkları da önce sirkeli suyla, daha sonra bulaşık makinesinde de 2 kere yıkanıyor. Sebzelerimizi ise önce havuzlara atıp sirkeli suyla yıkıyoruz. 3 havuzdan geçerek temiz hale geliyor. Alınan kararın ardından masalar arasında 1-1,5 metre arasını koruyoruz." diye konuştu.

İbiş, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldığını, ancak müşterilerde yüzde 90 azalma olduğuna dikkati çekti.  

Restoranın aşçısı Kahraman Ünal da, "El temizliğine öncelikle dikkat ediyoruz. Sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Ayrıca yemek hazırlarken maske ve eldiven takıyoruz. Mutfağın dezenfektesine önem veriyoruz. Dirseğe kadar olan özel eldivenler kullanıyoruz. Sebze ve meyveleri de sirkeli suda yıkıyoruz. Müşteri yoğunluğumuz ise azaldı." dedi.

Döner ustası Halil Ekici de, döner keserken mutlaka maske ve eldiven kullandığını söyledi. Ekici, "Eldivenleri 15 dakikada bir de değiştiriyoruz. Dezenfekteye dikkat etmeliyiz. Allah Türkiyemiz'e kolaylık versin, inşallah bu virüsten kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

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