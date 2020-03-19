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Politika, Koronavirüs

BBP Genel Başkanı Destici: Virüse karşı topyekun mücadele etmeliyiz

BBP Genel Başkanı Destici, "Devletçe, milletçe, ülke olarak topyekun mücadeleyi hep birlikte verirsek az hasarla bu işi az kayıpla atlatırız kısa sürede bu virüse karşı adeta bir zafer kazanarak bunu ülkemizden kovabiliriz." ifadelerini kullandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 19.03.2020
BBP Genel Başkanı Destici: Virüse karşı topyekun mücadele etmeliyiz

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs salgınına ilişkin, "Devletçe, milletçe, ülke olarak topyekun mücadeleyi hep birlikte verirsek hem az hasarla bu işi az kayıpla atlatırız hem de kısa sürede bu virüse karşı adeta bir zafer kazanarak bunu ülkemizden kovabiliriz, başımızdan defedebiliriz." ifadelerini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında açıkladığı ekonomi paketini değerlendirdi.

Koronavirüsün yayılmaya başladığı günden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve diğer yetkililerin süreci çok doğru ve dikkatli bir şekilde hem takip ettiklerin hem yönettiklerini belirten Destici, bu sayede salgın hastalığın Türkiye'ye geç geldiğini vurguladı.

Alınan tedbirler sayesinde hastalığın Türkiye'de daha yavaş yayıldığına dikkati çeken Destici, süreçten zarar gören esnafın, sanayicinin ve üreticinin açıklanan ekonomi paketiyle desteklendiğini gördüklerini belirtti.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki birlik vurgusunun doğru bir vurgu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bütün zorlukları bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde aştık, inşallah bundan sonra da zorluklarımızı birlikle aşacağız. En önemlisi de şu anda içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınına karşıda mücadelemizi birlikte yaparsak, devletçe, milletçe, ülke olarak topyekun mücadeleyi hep birlikte verirsek hem az hasarla bu işi az kayıpla atlatırız hem de kısa sürede bu virüse karşı adeta bir zafer kazanarak bunu ülkemizden kovabiliriz, başımızdan defedebiliriz."

Bu dönemde ortaya çıkan fırsatçılara karşı dikkatli olunmasını isteyen Destici, devletin ciddi tedbirler alması ve ceza-i müeyyidelerin eksiksiz, tam bir şekilde geciktirilmeden uygulanması gerektiğini ifade etti.

Bu hastalıktan en fazla etkilenen kesimin yaşlılar olduğunu, yaşlıları Allah'ın bir emaneti olarak gördüklerini belirten Destici, en düşük emekli maaşının 1500 liraya çıkmasının da doğru bir karar ve sevindirici olduğunu kaydetti.

Mustafa Destici, vatandaşların koronavirüsle mücadele konusunda Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu ve yetkililerin açıklamalarını dikkate alması ve uyması gerektiğinin altını çizdi.

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