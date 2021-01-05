Euro
9.08
Dolar
7.41
BIST 100
1,487.59
Altın
1,945.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Koronavirüs

Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yusuf Özcan   | 05.01.2021
Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, ligin 18. haftasında yarın Angers ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Yusuf Yazıcı ve Luiz Araujo'nun Kovid-19'a yakalandığını belirtti. 

Galtier, yarınki karşılaşmada Zeki Çelik ve Jeremy Pied'in de oynamayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bini geçti
Dünya genelinde 600'den fazla gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor
İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 100'ün altına düştü

Benzer haberler

Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Lille'de Yusuf Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti