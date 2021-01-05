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Dünya, Koronavirüs

İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 188'e çıktı.

Mustafa Deveci   | 05.01.2021
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesi'nde son 24 saatte 17 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece daha önce 171 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 188'e yükseldi.

Tutuklular arasında vaka sayılarının artmasıyla beraber tehlike çanlarının çaldığına vurgu yapılan açıklamada, İsrail makamlarının tutukluların vaka sayılarına ve virüsün nasıl bulaştığına ilişkin bilgileri gizlediği kaydedildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.


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İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor
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