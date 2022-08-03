Dolar
17.95
Euro
18.26
Altın
1,766.09
ETH/USDT
1,662.80
BTC/USDT
23,505.00
BIST 100
2,684.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Küresel Kovid-19 vakalarında 7 hafta sonra ilk defa düşüş kaydedildi

Dünya genelinde Kovid-19 vaka artış oranında 7 hafta sonra ilk defa düşüş gözlemlenirken, son bir haftada vaka sayıları, bir önceki haftaya göre yüzde 9 daha az görüldü.

Ömer Faruk Yıldız   | 03.08.2022
Küresel Kovid-19 vakalarında 7 hafta sonra ilk defa düşüş kaydedildi

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) haftalık Kovid-19 güncelleme raporunda vaka artışlarındaki son duruma dair veriler paylaşıldı.

Rapora göre 25-31 Temmuz'daki Kovid-19 vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 9 daha az olurken, 7 hafta sonra ilk defa vakalarda belirgin bir düşüş gözlemlendi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı artış oranı ise bir önceki haftaya göre sabit kaldı.

Son bir haftada 6,5 milyon yeni vaka ve 14 bin ölüm kaydedilirken toplam Kovid-19 vaka sayısı 574 milyon, can kaybı sayısı ise 6,3 milyon oldu.

DSÖ'nün Batı Pasifik Bölgesi'nde vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 20 artarken Afrika Bölgesi'nde yüzde 5 artış gözlemlendi.

Avrupa Bölgesi'nde vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 35, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 12, Güneydoğu Asya Bölgesi'nde ise yüzde 2 azaldı.

Küresel Kovid-19 vakaları hazirandan itibaren 5 hafta boyunca üst üste artış göstermiş, 11 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar artış veya azalma göstermeden aynı oranda ilerlemişti.

DSÖ yetkilileri vaka artışlarını, yaz sezonunun başlamasıyla uluslararası hareketliliğin artması, ülkelerin Kovid-19 tedbirlerini hafifletmesi ve BA.4 ile BA.5 alt varyantlarının hızlıca yayılmasına bağlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar mezun olduğu liseye kütüphane yaptırdı
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti
Başkentteki Alevi STK'leri ile cemevine saldırı olayının 1 şüphelisi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlattı
İstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış yaşanıyor

Benzer haberler

Küresel Kovid-19 vakalarında 7 hafta sonra ilk defa düşüş kaydedildi

Küresel Kovid-19 vakalarında 7 hafta sonra ilk defa düşüş kaydedildi

Kovid-19 yeni yazılımla artık bilgisayarlı tomografiden kaçamıyor

AB’den yeni Kovid-19 aşı alımı anlaşması

Yeni Zelanda sınırları yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez tam açıldı

Yeni Zelanda sınırları yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk kez tam açıldı
New York ve San Francisco'da maymun çiçeği nedeniyle "acil durum" ilan edildi

New York ve San Francisco'da maymun çiçeği nedeniyle "acil durum" ilan edildi
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar 'pozitif' çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 testi tekrar 'pozitif' çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet