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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19'da 'endemi süreci' başladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, "Kovid-19'da ağır pandemi, salgın dönemi bitti, Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek. Yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 18.04.2022
Kovid-19'da 'endemi süreci' başladı

Ankara

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi de olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayıları ve vefat oranlarındaki azalmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildiğini vurgulayan Yılmaz, "Hastanemizde şu anda yoğun bakımda yatan 4 hastamız var. Bu hastalarımız uzun süredir tedavi gören kişiler. Yani son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Kovid-19 hastası olmadı." diye konuştu.

Kovid-19 servisinde ise sadece 6 hastanın yattığını aktaran Yılmaz, genel durumu iyi olan bu kişilerin de hafta başına doğru taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.

"Türkiye genelinde hastaneye müracaatlar oldukça azaldı"

Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Türkiye genelinde de benzer durumun yaşandığını belirterek, "Türkiye genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye müracaatlar, yoğun bakımda yatan hasta sayısı oldukça azaldı." dedi.

Bu olumlu seyirde en büyük etkenin aşılama olduğunun altını çizen Yılmaz, hastalığı çok sayıda kişinin geçirmesinin sağladığı doğal bağışıklığın da önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Aydın Yılmaz, "Kovid-19'da ağır salgın, pandemi dönemi bitti. Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek inşallah. Umuyorum bu yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, domuz gribinde de benzer durumun yaşandığını anımsattı.

Endemi-pandemi farkı

Dünyadaki hızlı yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "pandemi" ilan etmesiyle gündeme gelen "pandemi" tanımı, hastalıkla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla yerini "endemi" ifadesine bıraktı. "Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu" olarak açıklanan "endemi"nin pandemiden en önemli farkını, hastalığın soğuk algınlığı gibi yerleşik, belli dönemlerde çoğalabilen bir yapıya dönüşmesi, öldürücülüğünün azalarak daha zararsız bir hale gelmesi oluşturuyor.

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