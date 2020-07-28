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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'

Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "Aşı ve etkin tedaviler geldikten sonra Kovid-19, diğer viral hastalıklar gibi olacak. Böylece pandemi, dünya üzerindeki etkisini ve hegemonyasını kaybedecek." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 28.07.2020
Kovid-19 aşı bulunduktan sonra 'diğer viral hastalıklar gibi olacak'

Diyarbakır


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Diyarbakır Pandemi Kurulu Üyesi olan, AA muhabirine, bu süreçte insanların uygun maskeyi doğru bir şekilde kullanarak, sosyal mesafeye dikkat ederek, el yıkamaya özen göstererek sosyal yaşamlarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Çelen, pandemi süreci başladığından bu yana dönem dönem vaka ve ölüm sayılarında yükselmeler ve düşüşler yaşandığına işaret ederek, bunun salgının doğal seyri olduğunu belirtti.

"Pandemi sürecini yönetme noktasında bizim için önemli olan iki parametre var. Bunlardan birincisi aşının bir an önce gelmesi." diyen Çelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada devam eden 9 aşı çalışması var. Bunlardan 2'si ülkemizde de faz çalışması aşamasında. 6-9 ay içerisinde aşı ve etkin tedaviler geldikten sonra Kovid-19, diğer viral hastalıklar gibi olacak. Yıl sonu veya 2021'in ilk yarısında aşılar da gündemimizde olacak. Böylece pandemi, dünya üzerindeki etkisini ve hegemonyasını kaybedecek."

"Tedbirlerimize devam edelim"

Sürecin başından bu yana iki ilacın kullanıldığına dikkati çeken Çelen, yeni ilaç çalışmasının da etkin bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Çelen, "Muhtemelen yıl sonuna doğru daha etkin ilaçlarımız da olacak. Önümüzdeki 6-9 aylık süreçte pandemi olayının artık yavaş yavaş etkisini kaybedeceğini umut ediyoruz. Bu sürece kadar da tedbirlerimize devam edelim." diye konuştu.

Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçildiğini hatırlatan Çelen, şöyle konuştu:

"Düğün, nişan töreni, toplu yemekler sosyal hayatın bir gerçeğidir. Düğünden uzak duramazsınız ama düğüne gidip sosyal mesafenize dikkat edebilir, maskenizi takabilirsiniz. Tedbirinizi aldığınız müddetçe düğüne de nişana da alışveriş merkezlerine de gidebilirsiniz. Normalleşme sürecinde çok da çekingen davranmayalım ama tedbirimizi de alalım. Tedbirimizi aldığımız müddetçe yeni normal düzende de sosyal hayatın gereklerini yerine getirmemiz gerekir."

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