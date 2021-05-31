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Türkiye, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 31.05.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 171 milyon 251 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 561 bine, iyileşenlerin sayısı 153 milyon 545 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 43 bini, Hindistan'da 28 milyon 161 bini, Brezilya'da 16 milyon 515 bini ve Fransa'da 5 milyon 666 bini geçti.

Bugüne dek 1,9 milyar dozdan fazla aşı uygulandı

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1,9 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.

Belçika'da 18 yaşından büyük kişilerin yarısına Kovid-19'a karşı en az bir doz aşı yapıldı. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) verilerine göre, ülkede 4,6 milyon kişi en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu. Bu sayının 11,4 milyon nüfuslu ülkede yetişkin nüfusun yarısına karşılık geldiği bildirildi.

Almanya'da test sayılarıyla ilgili usulsüzlük yapan merkezlere soruşturma açıldı

Almanya'da hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı Kovid-19 test merkezlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Almanya'da ayrıca, Kovid-19 tespitine yönelik hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı merkezlerde usulsüzlükler olduğunun ortaya çıkmasının ardından yönetmelikte değişikliğe gidilmesine karar verildi.​​​​​​​ 

Fransa, Kovid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasaya onay verdi

Fransa'da Anayasa Konseyi, Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen acil sağlık durumunun sonlandırılması ve Kovid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren yasaya onay verdi.

Gürcistan, Ukrayna ve Moldova başbakanlarının, Kovid-19'a karşı aşı sağlanmasına destek olması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ortak mektup gönderdikleri bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınını sona erdirmek için yapılacak daha çok işlerinin olduğunu belirterek, dünya genelinde nüfusun yüzde 10'unun eylül sonu, yüzde 30'unun da yıl sonuna kadar aşılanması çağrısında bulundu. 

Malezya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 1-14 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tam karantina kapsamında alışveriş merkezlerinin kapalı tutulacağı açıklandı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Kovid-19 vakalarının artmasının ardından kentten ayrılmak isteyenlerden negatif sonuçlu testi de içeren bazı seyahat önlemleri alındı.

Karayip ülkesi Haiti'de Kovid-19 salgınının etkisiyle yetersiz beslenen çocukların sayısının iki kattan fazla artmasının beklendiği bildirildi.

Burkina Faso'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

Vietnam yönetimi, artan Kovid-19 vakalarını kontrol altına almak için ülkenin en büyük kenti Ho Chi Minh'e 9 milyon kişiye Kovid-19 testi yapılmasının planlandığını açıkladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Kovid-19 salgınından geçen yıldan beri oldukça olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlanmaya başladığını söyledi.

Burkina Faso, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılacak aşıların ilk dozunu teslim aldı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen 115 bin doz AstraZeneca aşısının ülkeye ulaştığı bildirildi.

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