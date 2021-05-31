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Türkiye

19 Mayıs'a özel 'Tarihi Forma' gökyüzüyle buluştu

Türk Hava Yolları'nın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırladığı "Tarihi Forma" gökyüzüyle buluştu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 31.05.2021
19 Mayıs'a özel 'Tarihi Forma' gökyüzüyle buluştu

İstanbul

THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, tarihiforma.com adresi üzerinden bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası seyahatlerinde de kullanacağı uçağın üst kısmında yer alan kırmızı A Milli Takım formasında yerini aldı.

Uçağın her iki yanında yer alan beyaz A Milli Takım formasında ise Milli Takım futbolcuları ile Teknik Direktör Şenol Güneş’in isimleri yer alıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı da konuyla ilgili, "Tüm Türkiye’nin isimleriyle oluşturduğumuz Tarihi Forma, Milli Takım uçağımızda yerini aldı. Ülkemizin Milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak sporun her alanında olduğu gibi UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Milli takımımızla beraberiz." ifadelerini kullandı.

Uçağa uygulanan çıkartma işlemiyle kanadın üzerindeki gövdeye geçiş panellerini boyama işlemi 5 günde bitirilirken, 30 kişilik teknik ekip sürecin zamanında tamamlanması için çalıştı.

THY'nin hazırladığı "Tarihi Forma Göklerde" filmi, youtube.com/watch?v=XLhlzc6nW4c linkinden izlenebiliyor.

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