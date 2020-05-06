Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19 ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadelede son durum ile normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşülecek.
Ankara
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Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Kovid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak ve veriler doğrultusunda girilecek normalleşme süreci görüşülecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek.