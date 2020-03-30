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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı.

Duygu Yener   | 30.03.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek. 

Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak. 

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