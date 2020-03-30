Euro
7.25
Dolar
6.57
BIST 100
88,239.08
Altın
1,618.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

Vefa destek grupları 569 bin hanenin ihtiyacına koştu

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 569 bin 549 haneye ulaşarak ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Sertaç Bulur   | 30.03.2020
Vefa destek grupları 569 bin hanenin ihtiyacına koştu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamaya geçtiği 22 Mart'tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üstünün ilaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması olanlar emekli maaşı, market alışverişi, sağlık ihtiyaçları için 112, 155 ve 156 numaralarını aradı.

22 Mart-30 Mart döneminde 112 üzerinden 218 bin 403 arama, 155 üzerinden 158 bin 445 arama, 156 üzerinden 55 bin 865 arama, diğer numaralardan 208 bin 253 arama olmak üzere toplam 640 bin 966 arama gerçekleştirildi.

Bu aramalar sonucu 569 bin 549 hanenin ihtiyaç bildirimi valilik ve kaymakamlar koordinasyonunda vefa sosyal destek grupları tarafından yerine getirilirken, bilgi talepli aramalar ise ilgili birimlere yönlendirilerek gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo Olimpiyatları 2021'de düzenlenecek
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 'Vefa' kolileri yola çıktı
Formula 1'de Mercedes koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi
Fatih Terim ile Yusuf Günay taburcu edildi

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı: 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

Tokyo Olimpiyatları 2021'de düzenlenecek

Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlama zamanı Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ile ortaya çıkacak

Özel hastanelerin acil birimlerinde hastalardan ücret talep edildiği iddiası

Özel hastanelerin acil birimlerinde hastalardan ücret talep edildiği iddiası
Formula 1'de Mercedes koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi

Formula 1'de Mercedes koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi
Fenerbahçe'den İstanbul Valiliğinin vefa kampanyasına destek

Fenerbahçe'den İstanbul Valiliğinin vefa kampanyasına destek