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Dünya

Çin'de tedavisi tamamlanan hastada yeniden Kovid-19 görüldü

Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da tedavisi tamamlanan bir hastada tekrar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldü.

Nuri Aydın   | 21.02.2020
Çin'de tedavisi tamamlanan hastada yeniden Kovid-19 görüldü

Ankara

Çengdu kenti sağlık biriminden yapılan açıklamada, evinde karantinası devam eden hastanın testlerinin tekrar pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, hastanın yeniden tedavi altına alındığı vurgulanırken, başka bölgelerde de benzer vakalara rastlandığı kaydedildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, tedavisi tamamlanan hastaların 14 gün karantina altında tutulması, maske takması ve açık alanda yapılan etkinliklere katılmaması tavsiyesinde bulundu.

Tedavisi tamamlananlar hala virüs taşıyor olabilir

South China Morning Post'un haberine göre, Hubey'de Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık ekibi lideri Cao Cianping, tedavisi tamamlanan hastaların virüs taşımaya devam edebileceğini belirtti.

Cao, Çin ve Kanada'da tedavisi tamamlananlardan testleri pozitif çıkanlar olduğunu vurgulayarak, "Rahat davranmamalıyız. Rakamlar tekrar artabilir." dedi.

Bu tarz vakaların çok tehlikeli olduğuna işaret eden Cao, "Bu hastaları nereye koyacaksınız. Evlerine gönderemezsiniz, başkalarına da virüs bulaştırabilirler. Ancak, imkanların sınırlı olmasından dolayı hastaneye de koyamazsınız." ifadelerini kullandı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

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