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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında.
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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak.

Yeşim Sert Karaaslan   | 30.12.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak

Ankara

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ı gündemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantı saat 17.00'de başlayacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.


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