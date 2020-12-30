Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak.
Ankara
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantı saat 17.00'de başlayacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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