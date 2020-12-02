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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.

Duygu Yener   | 02.12.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplanacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanacak. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. 

Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

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