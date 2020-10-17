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Türkiye, Koronavirüs

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu bildirildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 17.10.2020
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurduğu belirtilerek, yapılan incelemede Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu kaydedildi. 

Açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, hastanede tedbir amaçlı izlendiği bildirildi.

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