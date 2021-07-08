Euro
10.29
Dolar
8.69
BIST 100
1,377.65
Altın
1,812.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacak

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Tokyo'da ağustos sonuna kadar olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.07.2021
Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacak

Tokyo

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 22 Ağustos'a dek OHAL uygulanacağını bildirdi.

Söz konusu kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi üzerine aldıklarını belirten Suga, OHAL bölgelerindeki vaka seyrinde düşüş hedeflendiğini söyledi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, "Aşılamanın yaygınlaştırılmasına kadar yaz mevsimi ve festivallerinde insan trafiğinin yavaşlatılmasını hedefliyoruz." dedi.

Uygulama, Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği 23 Temmuz ile 8 Ağustos dönemine denk gelmesi sebebiyle, turnuvaya yönelik gidişatı etkilemesi bekleniyor.

Bu kararla, 2020 başından bu yana Tokyo’da 4'üncü kez OHAL uygulaması yürürlüğe girmiş olacak.

Uygulama çerçevesinde restoran ve barların alkol satışı yasaklanacak ve bu işletmelerin 20.00'a kadar açık kalmalarına izin verilecek.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya’da Delta varyantı baskın tür oldu
Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacak
Rusya kıtlık tehlikesinin olduğu Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşıları vermeyi önerdi
Evde aşı hizmeti veren sağlıkçılar vatandaşa bir telefon kadar yakın

Benzer haberler

Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacak

Japonya'da Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL uygulanacak

Japonya, Türkiye dahil 15'ten fazla ülkeden gelenlere 'zorunlu karantina' uygulayacak

Japonya'da ölümcül heyelanın 5'inci gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'daki sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'daki sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla dünyaya zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyor

Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'yla dünyaya zorlukların üstesinden gelinebileceğini göstermek istiyor
Japonya'daki heyelan ve taşkında 2 kişi öldü, 20 kişi kayboldu

Japonya'daki heyelan ve taşkında 2 kişi öldü, 20 kişi kayboldu