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Sağlık, Koronavirüs

Japonya’da son bir günde 255 bin Kovid-19 vakası saptandı

Japonya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı 255 binin üzerine çıkarak, şimdiye kadarki en yüksek seviyesini yakaladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.08.2022
Japonya’da son bir günde 255 bin Kovid-19 vakası saptandı

Tokyo

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) verilerine göre, son 24 saat itibarıyla ülke genelinde 255 bin 534 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Böylelikle Japonya'da 10 Ağustos'ta aşılan günlük 250 bin vaka sınırı bir haftada kendi rekorunu tazeledi.

Son verilerle ülke geneli toplam vaka sayısı 16 milyon 465 bin 626'ya yükseldi.

21 eyalette şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı yaşandı.

Tokyo'da 27 bin 453, Osaka'da 24 bin 323 virüs vakası görüldü.

Vaka rekorunda bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4 varyantının hızla yayılmasının etkili olduğu vurgulandı.

Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 287 artışla 36 bin 302'ye çıktı.

İlk vakanın Ocak 2020'de görüldüğü Japonya'da toplam vaka sayısı 14 Temmuz'da 10 milyon, 11 Ağustos'ta 15 milyon sınırını aşmıştı.

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