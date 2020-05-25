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Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 877'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 92 artarak 32 bin 877'ye çıktı.

Barış Seçkin   | 25.05.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 877'ye yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da, 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 1294'lük düşüşle 55 bin 300'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 230 bin 158'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 300 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 1502'lik artışla 141 bin 981'e yükseldi.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 92 daha artarak 32 bin 877'ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 553 olan sayı, bugün 541'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 482 bin 253 test yapıldı.

Salgında en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 34 oldu. Bölgede dün Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmemişti.

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