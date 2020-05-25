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Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 37 bin sınırına dayandı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 121 artışla 36 bin 914'e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 25.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 37 bin sınırına dayandı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 121 artarak 36 bin 914'e çıktı.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından açıklanan verilere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artışla 36 bin 914 oldu.

Ülkede yapılan 73 bin 726 testle bin 625 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 261 bin 184'e yükseldi.

İngiltere'de bugüne kadar yapılan toplam Kovid-19 testi sayısı da 3 milyon 532 bin 634 oldu.

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