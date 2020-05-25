Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,728.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500'ü aştı

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü geçti.

Emre Aytekin   | 25.05.2020
Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500'ü aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Genel Direktörü Nesime Sultana, son 24 saatte Kovid-19'dan 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 501'e ulaştığını açıkladı.

Sultana, son 24 saatte 1975 yeni vaka tespit edildiğini, bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük artış olduğunu belirtti.

Emniyet görevlileri virüs tehlikesi altında

Öte yandan, ülkede emniyet görevlileri arasında görülen vaka sayısının artması endişeye sebep oluyor. Enfekte emniyet mensuplarının sayısının 3 bin 574'e ulaştığı bildirildi. Bu, ülkedeki toplam polis kadrosunun yüzde 11'ine Kovid-19 bulaştığı anlamına geliyor.

Virüs nedeniyle şu ana kadar 13 emniyet görevlisi hayatını kaybederken, 722 polis sağlına kavuştu.

Bangladeş'te toplam 35 bin 585 vaka görüldü, 7 bin 334 kişi iyileşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de iyileşen Kovid-19 hasta sayısı 120 bini geçti
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 37 bine yaklaştı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 877'ye yükseldi
Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500'ü aştı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500'ü aştı

Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500'ü aştı

Koronavirüse yakalanan Türk vatandaşı kadın ve ailesi Bangladeş'ten yurda getirildi

İngiltere Championship'te iki kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere'de 100 yaşındaki Müslüman'dan Kovid-19 kurbanları için 'Günde 100 Adım' kampanyası

İngiltere'de 100 yaşındaki Müslüman'dan Kovid-19 kurbanları için 'Günde 100 Adım' kampanyası
Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakaları artıyor

Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakaları artıyor
İlahiyatçılar Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı

İlahiyatçılar Diyanet'in bayram namazı kararını olumlu karşıladı