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Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 aşılamasında her 100 bin dozda 36 şiddetli reaksiyon tespit edildi

İtalya İlaç Ajansı, ülkede Kovid-19'a yönelik yaygın aşılama kampanyasının başladığı 27 Aralık 2020'den 26 Mart'a kadar olan üç aylık dönemde uygulanan üç farklı aşıya yönelik raporunu yayımladı.

Barış Seçkin   | 15.04.2021
İtalya'da Kovid-19 aşılamasında her 100 bin dozda 36 şiddetli reaksiyon tespit edildi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya İlaç Ajansı (AIFA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılan her 100 bin kişiden 36'sında şiddetli reaksiyon görüldüğünü bildirdi.

AIFA, ülkede Kovid-19'a yönelik yaygın aşılama kampanyasının başladığı 27 Aralık 2020'den 26 Mart'a kadar olan üç aylık dönemde uygulanan üç farklı aşıya yönelik raporunu yayımladı.

Rapora göre, söz konusu dönemde aşıların uygulandığı 9 milyon 68 bin 349 kişiden 46 bin 237'sinde olumsuz reaksiyon tespit edildi. Olumsuz reaksiyon gösterenlerin yüzde 92,7'sinin, ciddi olmayan; enjeksiyon bölgesinde ağrı, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı bildirdiği kaydedildi.

Söz konusu üç aylık dönemde tüm aşılananların yüzde 7,1'inde, aşıların türüne ve aşılamanın olası nedensel rolüne bakılmaksızın, 1. ya da 2. doz olması fark etmeksizin ciddi durumların kaydedildiği belirtildi. Uygulanan 100 bin dozda 36 şiddetli reaksiyon ortaya çıktığı aktarıldı.

AIFA raporunda, aşılama sonrasında bildirilen olumsuz durumların yüzde 87'sinin de aşılama günde ya da takip eden günde bildirildiği kaydedildi.

Diğer yandan, Avrupa'da aşı tedariklerindeki gecikmeler sebebiyle aşılama kampanyası yavaşlayan İtalya, bunu hızlandırmak için çalışıyor.

Salgın süresince tıbbi malzeme ve aşı temininden sorumlu olan Acil Tedarik Komiseri General Francesco Paolo Figliuolo, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, günlük aşılama kapasitelerini 500 bine çıkaracaklarından emin olduğunu ifade etti.

Figliuolo, ülkede bir an önce 80 yaş ve üstü ile daha kırılgan durumda olanların aşılamasını tamamlayıp, bunu 70 yaş ve üstüne çektiklerinde ülkeyi de yeniden açabileceklerini kaydetti.

Aşıdan sonra yaşanan komplikasyonlara da değinen Figliuolo, "Aşı sonrasında oluşan ciddi olumsuzluklar, pandeminin neden olduğu ölümlerle ve bunun yaşlı nüfus üzerinde yol açtığı ciddi sonuçlarla kıyaslanamaz." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 14 milyon 47 bin 722 oldu. Aşılananların 4 milyon 179 bin 129'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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