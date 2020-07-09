Sudan, Türkiye’nin de aralarında olduğu 3 ülke için hava trafiğini açtı
Sudan, Kovid-19 önlemleri kapsamında askıya alınan hava trafiğinin, bugünden itibaren Türkiye, Mısır ve BAE için kısmen açıldığını duyurdu.
Hartum
Sudan Sivil Havacılık Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında askıya alınan hava trafiğinin, bugünden itibaren Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kısmen açıldığını duyurdu.
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Sivil Havacılık Kurumu Müdürü İbrahim Adlan yaptığı açıklamada, hükümete bağlı Kovid-19 ile mücadele komitesinin aldığı normalleşme kararı sonrası Türkiye, Mısır ve BAE için uçuşların Sudan ve bu ülkelerin hava yolu firmalarına karşılıklı olarak açıldığını belirtti.
Adlan, Hartum Havalimanı'na gelen ve Kovid-19 virüsü taşımadığına dair belgesi olmayan tüm yolcuların 14 Temmuz’dan itibaren teste tabi tutulacağını bildirdi.
Salgına karşı "acil durum" ilan eden Sudan hükümeti, 16 Mart'ta yurt içi ve yurt dışı uçuşları askıya almıştı.
Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 74 artarak 10 bin 158'e çıktığı Sudan'da, 641 kişi yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.