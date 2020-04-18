Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da sokak hayvanları unutulmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da kedi ve köpekler için sokaklara mama bırakıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 18.04.2020
İstanbul'da sokak hayvanları unutulmadı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür / AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Akteş Hayvanseverler Platformu gönüllülerince İstanbul'un çeşitli yerlerinde, kırsal mahallelerde ve ormanlık alanlarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı. 

Gerekli izinleri alan gönüllüler, belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

Akteş Hayvanserverler Platformu adına Nebile Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 kişilik bir ekiple sokak hayvanlarına mama verdiklerini söyledi.

Uygulamanın hem ormanlık arazilerde hem de kırsal mahallelerde devam ettiğini dile getiren Muhsin, "Kedileri, köpekleri bugün de unutmadık. Onları beslememiz gerekiyor. Salgın nedeniyle sakinliğin yaşandığı yerleşim yerlerinde kedi ve köpeklerin beslenmede zorluk çektiğini gördük. Onlara yem veriyoruz." diye konuştu.

Muhsin, mama dağıtımı için gerekli izinleri aldıklarını vurgulayarak, yetkililere teşekkür etti.

Hayvanseverlerin desteği ile 2 haftadır yoğun bir çalışma içerisinde bulundukları anlatan Muhsin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokak hayvanları için yaşanabilecek sorunları önceden öngördük. Bu sebeple 'Korona krizi' adlı bir grup kurduk. Orada hayvanseverler olarak bir araya geldik. Devlet kurumlarımızla ve yetkililerle görüştük. Sorunlarımızı ele aldık ve çözüm ürettik. Kuru mama desteğiyle yanımızda olan Lider Pet Food firmasına teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 dünyada 'alternatif infaz' uygulamalarının başlamasına neden oldu
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastaneye ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Kanada’daki bakım merkezinde yaşlıların ölüme terk edildiği ortaya çıktı
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi

Benzer haberler

İstanbul'da sokak hayvanları unutulmadı

İstanbul'da sokak hayvanları unutulmadı

Yemek artıkları sokak hayvanlarına 'mama' olacak

Hayvansever kardeşler sahipsiz hayvanlar için kilometrelerce yol katediyor

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı
Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı
Anne ve babasını kaybettikten sonra hayatını sokak hayvanlarına adadı

Anne ve babasını kaybettikten sonra hayatını sokak hayvanlarına adadı