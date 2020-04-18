Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentler havadan görüntülendi

Emniyet Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şehirlerin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Orhan Onur Gemici   | 18.04.2020
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentler havadan görüntülendi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Havacılık Daire Başkanlığına ait uçak, helikopter, insansız hava aracı ve drone ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta denetim yapıldığı belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentler havadan görüntülendi

Paylaşımda Aydın, İzmir, Şanlıurfa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Malatya, Mersin, Samsun ve Zonguldak'ın sokak, cadde ve meydanlarından görüntülerinin olduğu videoya da yer verildi.

Videoda, söz konusu şehirlerin sokak, cadde ve meydanlarında insan hareketliliğinin olmadığı görüldü.

Duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür edilen paylaşımda, "Evde kal" ve "Evde hayat var" mesajları yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 dünyada 'alternatif infaz' uygulamalarının başlamasına neden oldu
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastaneye ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Kanada’daki bakım merkezinde yaşlıların ölüme terk edildiği ortaya çıktı
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi

Benzer haberler

DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastaneye ilişkin açıklama

DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Atatürk Havalimanı'nda yapılan hastaneye ilişkin açıklama

Kanada’daki bakım merkezinde yaşlıların ölüme terk edildiği ortaya çıktı

İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 590 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 590 bini aştı
New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen nikahlar video konferansla kıyılacak

New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen nikahlar video konferansla kıyılacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentler havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentler havadan görüntülendi