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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 10 bin 453'e ulaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 121 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 82 bin 329, can kaybı 1890 oldu denildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 18.04.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 10 bin 453'e ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 121 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 82 bin 329, can kaybı 1890 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 520 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 121 hasta vefat etti, 1822 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 598 bin 933, toplam vaka sayısı 82 bin 329, toplam vefat sayısı 1890, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1894, toplam entübe hasta sayısı 1054, toplam iyileşen hasta sayısı 10 bin 453 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var; Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.

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