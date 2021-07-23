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Sağlık, Koronavirüs

İstanbul'da 11 milyon 839 bin 528 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

İstanbul'da, toplam 11 milyon 839 bin 528 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı bildirildi.

Hatice Şenses Kurukız   | 23.07.2021
İstanbul'da 11 milyon 839 bin 528 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#EnBüyükGücümüzAşı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama uygulamasına hakkında bilgiler verdi.

Yerlikaya, "22 Temmuz itibarıyla İstanbul'da, 1. doz 7 milyon 346 bin 727 'yüzde 63.1', 2. doz 3 milyon 951 bin 911, 3. doz 540 bin 890. Toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı. İstanbul'da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim." ifadelerini kullandı.

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