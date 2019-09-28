Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret etti.
Oktay'ı İstanbul Valiliğine gelişinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu karşıladı.
Fuat Oktay, gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında depreme ilişkin son bilgileri aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.