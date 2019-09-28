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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret etti.

Andaç Hongur   | 28.09.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğini ziyaret etti.

Oktay'ı İstanbul Valiliğine gelişinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu karşıladı.

Fuat Oktay, gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında depreme ilişkin son bilgileri aldı.

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