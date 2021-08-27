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Sağlık, Koronavirüs

İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını bildirdi.

Mücahit Türetken   | 27.08.2021
İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü

İstanbul

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
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