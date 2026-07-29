Mısır Petrol Bakanlığı, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını açıkladı.

Mısır'ın Dimyat Limanı'ndaki gazlaştırma ve depolama gemilerinde yangın çıktı Mısır Petrol Bakanlığı, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını açıkladı.

Mısır Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dimyat Limanı’ndaki gazlaştırma ve depolama gemilerindeki yangına itfaiye ve güvenlik ekipleri aracılığıyla müdahale edildiği belirtildi.

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Bakanlıktan yetkililerin de olay yerine derhal intikal ettiği aktarılan açıklamada, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.​​​​​​​

Bazı basın organlarında limana kamikaze İHA saldırısı yapıldığı iddia edilirken, Mısır Petrol Bakanlığının açıklamasında yangının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

