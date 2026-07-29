Mısır'ın Dimyat Limanı'ndaki gazlaştırma ve depolama gemilerinde yangın çıktı

Hamdi Yıldız
29 Temmuz 2026•Güncelleme: 29 Temmuz 2026
Mısır Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dimyat Limanı’ndaki gazlaştırma ve depolama gemilerindeki yangına itfaiye ve güvenlik ekipleri aracılığıyla müdahale edildiği belirtildi.
Bakanlıktan yetkililerin de olay yerine derhal intikal ettiği aktarılan açıklamada, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.
Bazı basın organlarında limana kamikaze İHA saldırısı yapıldığı iddia edilirken, Mısır Petrol Bakanlığının açıklamasında yangının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.