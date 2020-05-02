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Koronavirüs

İspanya hükümeti OHAL'i 23 Mayıs'a kadar uzatacak

İspanya Başbakanı Sanchez, Kovid-19 salgınından dolayı 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin 23 Mayıs'a kadar uzatılacağını açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 02.05.2020
İspanya hükümeti OHAL'i 23 Mayıs'a kadar uzatacak

Madrid

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'a karşı sosyal ve ekonomik yeni tedbirleri açıkladı.


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"Olağanüstü halin iyi işlediğini ve buna ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. A planı olağanüstü hal ve bir B planı yok. Çünkü diğer Avrupa ülkelerinde de etkili olan ve toplu olarak korunmamızı sağlayan tek yol bu." diyen Sanchez, OHAL'in 2 hafta daha uzatılması talebiyle, gelecek çarşamba meclisin onayını isteyeceklerini söyledi.

"Aşı bulunmadıkça, önümüzdeki aylarda salgının tekrar arttığına tanıklık edeceğimize eminim." diyen Sanchez, salgına karşı alınan bireysel korumaların aynı ciddiyetle devam etmesi gerektiğini ve ulusal sağlık sisteminin stres altına girmesini önlemek zorunda olduklarını vurguladı.

Ülke genelinde 4 aşamalı olacak ve 4 Mayıs Pazartesi günü yürürlüğe girecek kademeli normale geçiş süreciyle ilgili de detaylar paylaşan Sanchez, "4 Mayıs'tan itibaren toplu ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu olacak." dedi.

İspanya Başbakanı, pazartesiden itibaren toplu ulaşım için 6 milyon, belediyelere 7 milyon ve sosyal kurumlara 1,5 milyondan fazla maske dağıtacaklarını duyurdu.

Sanchez ayrıca, Kovid-19'un ülke ekonomisinde yarattığı ciddi zararı hafifletmek için de önlemler aldıklarını kaydetti.

Ekonomik krize karşı yeni önlemler

Ülkedeki 17 özerk yönetimin yeniden yapılanmalarına yardımcı olmak için hibe olarak 16 milyar avroluk fon ayırdıklarını açıklayan Sanchez, bunun 10 milyar avrosunun sağlık, 5 milyar avrosunun ekonomik aktiviteler ve 1 milyar avrosunun sosyal harcamalara ayrılacağını ifade etti.

Sanchez, Ekonomi Bakanlığına bağlı Kredi Enstitüsünün KOBİ ve serbest girişimlere destek için ayırdığı 60 milyar avroluk kredinin üçüncü aşamasında verilecek 24 milyar avronun dağılımı konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İspanya, en fazla Kovid-19 testi yapan 5. ülke

Öte yandan İspanya'nın "dünyada en fazla Kovid-19 tanı testi yapan 5. ülke" olduğunu aktaran Sanchez, "30 Nisan tarihine kadar 1 milyon 350 bin 130 PCR testi ve 581 bin 325 antikor testi yaptık." bilgilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 100 olurken, toplam vaka da 216 bin 582'ye ulaştı.

Kademeli normalleşme takviminde açıklanan "0 seviyesi" kapsamında 4 Mayıs Pazartesi günü ülkedeki restoran ve küçük işletmeler yarı randımanlı açılacak. Restoranlar sadece evlere servis yaparken, kafeteryaların teraslarının yüzde 30 kapasiteyle açılması ve küçük işletmelerin ön randevulu hizmet vermesi sağlanacak.

Kovid-19 salgınının en az görüldüğü Balear ve Kanarya adalarındaki 4 adada ise doğrudan "1. seviyeye" geçilecek. Buralarda pazar yerleri, kafeteryaların terasları ve kütüphaneler açılarak, sınırlı sayı ile açık kültürel aktivitelere izin verilecek.

OHAL'i çiğneyen 750 binden fazla kişiye para cezası

Bu arada, İçişleri Bakanlığı, OHAL'i çiğnedikleri gerekçesiyle şimdiye kadar toplam 769 bin 833 kişiye para cezası kesilmesi için işlem başlatıldığını, 6 bin 954 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 93'ünün tutuklandığını bildirdi.


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