Batı Afrika'da en fazla Kovid-19 vakası Nijerya'da görülüyor
Nijerya, Batı Afrika ülkeleri arasında Kovid-19 vaka sayısının en fazla görüldüğü ülke oldu.
Abuja
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 15 bin 759 Kovid-19 testi yapılırken, 2 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı.
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Ülkede 68 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Nijerya'dan sonra Batı Afrika'da en fazla Kovid-19 vakası sırasıyla Gana, Gine ve Fildişi Sahili'nde tespit edildi.
Afrika kıtasında 41 bin 330 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1701 kişi de hayatını kaybetti.
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